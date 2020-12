Actualidade

O primeiro-ministro são-tomense, Jorge Bom Jesus, afirmou hoje que a visita, no dia 18, do seu homólogo português, António Costa, a São Tomé e Príncipe representa "um momento alto" da cooperação entre os dois países.

"No dia 18 chega ao nosso país o primeiro-ministro de Portugal, será um momento alto da cooperação entre São Tomé Príncipe e Portugal", disse Jorge Bom Jesus.

A visita do primeiro-ministro português ao arquipélago foi tema de análise também na sessão do conselho de ministros de terça-feira, presidido pelo Presidente da República, Evaristo Carvalho, no palácio presidencial.