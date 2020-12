Actualidade

Um projeto internacional liderado pelo cientista Domingos Xavier Viegas, da Universidade de Coimbra (UC), obteve 10 milhões de euros de financiamento para o estudo de grandes incêndios florestais, foi hoje anunciado.

Intitulado "FirEUrisk - Developing a holistic, risk-wise strategy for European wildfire management" (Desenvolvendo uma estratégia holística e baseada no risco para a gestão de incêndios florestais na Europa), o projeto foi aprovado no âmbito do programa Horizon 2020 da União Europeia (UE) - tópico "Forest Fires Risk Reduction: towards an Integrated Fire Management Approach in the EU" (redução do risco de incêndios florestais: em direção a uma abordagem de gestão integrada do fogo na Europa), afirma a UC, numa nota hoje divulgada.

Este "ambicioso projeto" reúne em consórcio 39 parceiros de todo o mundo - Alemanha, Austrália, Bélgica, Canadá, Chipre, Espanha, Estados Unidos da América, França, Finlândia, Grécia, Holanda, Hungria, Israel, Itália, Portugal, Reino Unido, Roménia, Suécia, Ucrânia.