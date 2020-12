Actualidade

A zona euro registou em outubro um excedente de 30 mil milhões de euros no comércio de bens com o resto do mundo, em comparação com 27,2 mil milhões no mesmo mês de 2019, segundo o Eurostat.

De acordo com o gabinete estatístico europeu, as exportações de bens da zona euro para o resto do mundo recuaram 9% para os 199,3 mil ME, face a outubro de 2019.

AS importações de mercadorias ascenderam a 169,3 mil ME, menos 11,7% do que no mesmo mês de 2019.