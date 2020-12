Actualidade

O Amplifest vai voltar ao Porto nos dias 08, 09 e 10 de outubro de 2021 para a oitava edição, anunciou hoje a organização do evento que vai contar com Cult of Luna, Caspian e Holy Fawn.

"Depois de um ano marcado pelos adiamentos, cancelamentos e a luta pela sobrevivência da cultura, a organização pretende construir 'a melhor edição de sempre do Amplifest na bela e melancólica cidade do Porto'", pode ler-se no comunicado divulgado hoje sobre o festival que volta ao Hard Club.

Os Cult of Luna regressam assim a Portugal já com novo disco de originais, intitulado "The Raging River", que deverá ser lançado no dia 05 de fevereiro do próximo ano.