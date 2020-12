Actualidade

A Comissão Europeia apresentou hoje uma Estratégia de Cibersegurança que prevê a criação de Centros de Operações de Segurança na UE, que servirão de "escudo de cibersegurança" e permitirão prevenir e responder rapidamente a ciberataques.

"A Comissão propõe que seja lançada uma rede de Centros de Operações de Segurança em toda a União Europeia (UE), baseados em inteligência artificial, e que irão constituir um verdadeiro 'escudo de cibersegurança' para a União Europeia ser capaz de detetar, suficientemente cedo, sinais de ciberataques de maneira a permitir a tomada de ações proativas antes que os danos ocorram", refere a Comissão Europeia no documento hoje divulgado.

Em conferência de imprensa de apresentação da estratégia, o comissário com a pasta do Mercado Interno, Thierry Breton, referiu que os centros são necessários para se descobrir "no espaço de umas horas" sinais de ataques que, normalmente, demoram em média "100 a 200 dias" a serem detetados.