Actualidade

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, garantiu hoje que o mecanismo que condiciona o acesso a fundos europeus ao respeito do Estado de direito será "aplicado a partir do dia 01 de janeiro de 2021".

Von der Leyen descartou assim as preocupações emitidas por certos eurodeputados de que o mecanismo de condicionalidade tinha saído enfraquecido do Conselho Europeu, tendo em conta que, nas conclusões da cimeira, é referido que a Comissão Europeia não poderá propor penalizações até haver uma sentença do Tribunal de Justiça sobre um eventual recurso de um país visado.

Sublinhando que "as conclusões do Conselho, em última análise, não alteram nada sobre o mecanismo de condicionalidade" nem "na lei", nem na "sua aplicação", Von der Leyen referiu que a Comissão Europeia irá "sempre atuar com total autonomia, total respeito da lei e total objetividade".