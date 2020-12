Covid-19

A secretária de Estado do Turismo adiantou hoje que dos 22 mil milhões de euros disponibilizados para apoio à manutenção do emprego e capacidade das empresas até final do ano, 2,5 mil milhões são direcionados para o setor do turismo.

Rita Marques falava perante os deputados da Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação, na Assembleia da República, numa audição a pedido do CDS-PP, quando explicou que, expurgando moratórias de natureza fiscal e bancária, os 22 mil milhões de euros disponibilizados para as empresas até 31 de dezembro passam a 12 mil milhões de euros e, desses, "2,5 mil milhões de euros são direcionados para o setor do turismo".

Aqueles valores enquadram-se no conjunto de instrumentos criados pelo Governo para apoiar a manutenção dos postos de trabalho e a capacidade produtiva das empresas.