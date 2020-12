SEF/Ihor

O inspetor coordenador, que dirigia gabinete de inspeção do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) demitiu-se do cargo na terça-feira após intervenção do ministro da Administração Interna no parlamento, disse à Lusa fonte daquela entidade.

A mesma fonte precisou que João Ataíde pediu a depois das declarações do ministro da Administração Interna (MAI) no Parlamento, que visavam um relatório elaborado pelo inspetor.

No parlamento, o ministro disse que João Ataíde enviou, cinco dias depois da morte do cidadão ucraniano, à então diretora do SEF, Cristina Gatões, um relatório em que dizia que o visionamento das imagens de videovigilância não facultava "qualquer indício de agressões e maus tratos".