Mau Tempo

A circulação ferroviária na Linha do Vouga foi hoje interrompida no troço entre Santa Maria da Feira e São João da Madeira, depois de detetados perigos na via devido ao mau tempo, revelou a Infraestruturas de Portugal (IP).

Segundo revelou a empresa pública que gere as linhas ferroviárias do país, a suspensão no referido trajeto do distrito de Aveiro deve-se ao facto de "ter sido detetada uma situação de desguarnecimento de via ao quilómetro 21,4", numa extensão de alguns metros.

Na prática, isso significa que foi identificado um deslizamento de terras que afeta a estabilidade do apoio aos carris, pelo que as equipas de manutenção da IP já se encontram no local "para proceder aos trabalhos de avaliação e reposição das condições de circulação".