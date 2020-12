Actualidade

O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, anunciou hoje que não há "outra opção" senão lançar ações contra a Junta Militar da Renamo, dissidência do principal partido da oposição, acusada de assassinar civis e elementos das autoridades no centro do país.

O anúncio foi feito cerca de dois meses depois de anunciar tréguas e apelar ao diálogo - após cerca de 30 mortes nos ataques, desde agosto de 2019 -, mas sem resultados.

"Depois de muito termos apelado ao diálogo, este grupo continua a atacar pessoas, viaturas e infraestruturas", destacou.