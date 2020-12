Actualidade

O primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva, anunciou hoje a abertura em janeiro da primeira embaixada do país na Guiné-Bissau, para servir 40.000 cabo-verdianos e descendentes que residem naquele país.

O anúncio foi feito pelo chefe do Governo na abertura do debate mensal no parlamento, subordinado ao tema "diáspora e desenvolvimento", em que Ulisses Correia e Silva fez um balanço das políticas governativas para a comunidade emigrante na atual legislatura, que termina no primeiro trimestre de 2021, com a prevista realização de eleições legislativas.

"A partir do mês de janeiro do próximo ano teremos seguramente a abertura e o funcionamento da primeira embaixada de Cabo Verde na Guiné-Bissau, depois de 45 anos de independência, para servir mais de 40.000 cabo-verdianos e descendentes", anunciou Ulisses Correia e Silva.