Actualidade

O novo presidente da Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP/PSP), Paulo Santos, assumiu hoje que se identifica com as causas defendidas pelo "movimento zero", mas sublinha que pretende combater o "populismo e a demagogia".

"Eu percebo o Movimento Zero e a luta e até me identifico com as causas que o mesmo defende, mas preocupa-me mais perceber o que é que o Governo pode fazer para que os polícias não tenham que extravasar a sua visão da luta para poderem alcançar os seus direitos", afirmou Paulo Jorge Santos, à margem da sua tomada de posse.

O Movimento Zero é uma estrutura inorgânica transversal aos sindicatos ao qual aderiram elementos das forças policiais e segundo o seu manifesto "não tem representantes, não há rostos, não há vozes, não há sindicatos, não postos".