Actualidade

A Confederação Nacional da Agricultura (CNA) mostrou-se hoje preocupada com a negociação da água em bolsa, classificando-a como um "ataque predatório" do sistema financeiro e do poder económico aos recursos naturais essenciais à agricultura.

"A assembleia-geral da CNA assinalou [...] com grande preocupação a notícia de que a água começou a ser negociada como recurso em contratos futuros na bolsa de Nova Iorque. Trata-se de um ataque predatório do sistema financeiro e do grande poder económico aos recursos naturais, essenciais à agricultura, ao ambiente e à vida", considerou, em comunicado, a confederação.

Para os agricultores, este recurso fica agora "ainda mais submetido ao interesse especulativo", agravando a "vulnerabilidade" dos camponeses, comunidades e das populações mais frágeis.