Brexit

A easyJet pediu ao Governo português que não aumente as taxas aeroportuárias para os voos do Reino Unido por causa do 'Brexit', alertando que pode estar em causa a "conetividade" de Portugal, segundo uma carta divulgada pela transportadora.

Na missiva, enviada ao gabinete do primeiro-ministro, aos ministros das Infraestruturas, da Economia e das Finanças, à secretária de Estado do Turismo e a todos os grupos parlamentares a companhia aérea reconhece que "o setor dos transportes aéreos continua sem uma visibilidade clara sobre o resultado das negociações do 'Brexit'".

"Estas circunstâncias incertas colocam em risco o atual posicionamento do tráfego aéreo na maioria dos países europeus, causando um forte impacto negativo no turismo e na prosperidade económica dos países envolvidos", lê-se na carta, assinada pelo 'country manager' da companhia aérea em Portugal, José Lopes.