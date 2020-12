Actualidade

O poeta Luís Filipe Castro Mendes venceu por unanimidade o Grande Prémio de Poesia da Associação Portuguesa de Escritores (APE) com a obra "Poemas reunidos", anunciou hoje a organização.

O Grande Prémio de Poesia Teixeira de Pascoaes APE/Câmara Municipal de Amarante 2018/2019 foi atribuído por unanimidade do júri, que destacou "a revisitação e renovação das formas clássicas, elegia e soneto e, em especial, a relação com a tradição camoniana".

Segundo um comunicado da APE, o júri, constituído pelos professores, investigadores e escritores Clara Rocha, Isabel Cristina Mateus e José Tolentino Mendonça, "valorizou ainda o jogo dialógico com os autores do cânone cultural ocidental, bem como a ponte intercultural com o Oriente e o Brasil".