Etiópia

O centro de investigação Conselho Europeu para as Relações Externas defende que a Europa é o "único ator" capaz de unir a comunidade internacional em torno do conflito na Etiópia, sustentando que é preciso agir já.

"A Europa é atualmente o único ator que pode unir a comunidade internacional sobre o conflito na Etiópia. Os Estados Unidos permanecem num interregno e a União Africana e os estados do Corno de África precisarão do apoio político da Europa se quiserem ajudar a resolver o conflito", sustenta o instituto pan-europeu com sede em Berlim, na Alemanha.

A posição do Conselho Europeu para as Relações Externas (ECFR, na sigla em inglês) surge no mesmo dia em que a agência noticiosa France-Presse revelou um documento que dá conta da intenção da União Europeia de suspender o pagamento de quase 90 milhões de euros de ajuda orçamental à Etiópia por causa do conflito na região de Tigray, que dura há mais de um mês.