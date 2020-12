Actualidade

O Presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, considerou hoje que as relações raciais no país permanecem "frágeis", quase três décadas após a queda do apartheid em 1994.

O chefe de Estado sul-africano, que discursava na Cidade do Cabo a propósito do Dia da Reconciliação Nacional, disse que por mais que os sul-africanos continuem a tentar superar as divisões sociais, "os desafios profundos e persistentes permanecem" na sociedade sul-africana pós-apartheid.

"O que vimos em Senekal, na província do Estado Livre, em Eldorado Park, em Gauteng e em Brackenfell, na Cidade do Cabo, demonstra que o estado das relações raciais no nosso país continua frágil", declarou.