Actualidade

Um tribunal do Porto aplicou hoje quatro anos de prisão efetiva a um condutor sem carta que em abril protagonizou uma fuga à PSP em ruas daquela cidade e acabou detido após embater num carro da Polícia Municipal.

A pena de quatro anos de prisão poderia ser suspensa, mas o tribunal determinou o seu cumprimento efetivo, tendo em conta o cadastro do arguido, que inclui oito furtos, 14 situações de condução sem carta, seis roubos, um crime de tráfico de drogas e cinco de roubo tentado ou consumado, para além de ter violado a medida de coação de prisão domiciliária.

Tendo em conta este historial, a suspensão da pena seria passar "uma má mensagem a sociedade", disse o presidente do coletivo de juízes do tribunal criminal de São João Novo, no Porto, ao ler o acórdão.