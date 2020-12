Actualidade

O Conselho das Finanças Públicas (CFP) defendeu, num texto assinado pela presidente Nazaré da Costa Cabral publicado hoje, que nas alterações ao Orçamento do Estado não podem ser violados despesas obrigatórias decorrentes de lei ou de contrato.

"Da emenda parlamentar não podem resultar soluções que violem as leis, desde logo as que estejam acima da lei do OE [Orçamento do Estado] (no caso, a LEO [Lei de Enquadramento Orçamental]), nem desde logo a própria CRP [Constituição da República Portuguesa]", aborda o texto hoje divulgado pelo CFP.

De acordo com o CFP, "não podem ser aceites, por exemplo, propostas de alteração que violem regras orçamentais", como a da especificidade ou anualidade, "e, bem assim, aquelas que violem as chamadas 'vinculações externas' do OE, 'maxime' a concretização necessária das despesas obrigatórias do Estado e, desde logo, as que resultem de lei ou de contrato".