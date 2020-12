TAP

A Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação aprovou hoje a audição no parlamento do Conselho de Administração e da Comissão Executiva da TAP e de representantes de quatro sindicatos, requerida pela Iniciativa Liberal (IL).

Os deputados daquela comissão aprovaram hoje por unanimidade o "requerimento apresentado pelo IL para audição do Conselho de Administração e da Comissão Executiva da TAP", disse à Lusa fonte oficial do partido.

A comissão parlamentar aprovou também a audição de representantes do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC), do Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos (SITAVA), do Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil (SPAC) e do porta-voz da Plataforma de Sindicatos de Terra do Grupo TAP, André Teives.