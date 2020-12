Covid-19

Porto, 16 dez 2020 (Lusa) - As medidas de combate à covid-19 continuam a resultar a Norte, afirmou hoje um especialista da Universidade do Porto, alertando, contudo, que a incerteza e liberdade associadas ao Natal não deixam a região livre de uma nova subida.

"A fatura vem em janeiro. Só estamos à espera para perceber ao certo qual foi o resultado do Natal, sendo que neste momento há, acima de tudo, um risco", afirmou Óscar Felgueiras, matemático especialista em epidemiologia da Universidade do Porto.

Em declarações à agência Lusa, o especialista afirmou que a situação da evolução epidemiológica a Norte "é francamente melhor do que há um mês", mas que as medidas já anunciadas para o Natal e Ano Novo, ao darem "espaço de liberdade e acarretar incertezas", não deixam a região livre de uma "arrancada", à semelhança do que está a acontecer noutros países europeus, como a Alemanha e Holanda.