Um comboio abalroou hoje uma viatura ligeira na Linha do Minho, em Caminha, distrito de Viana do Castelo, causando três feridos, entre os quais uma criança, obrigando ao corte da circulação ferroviária, disse fonte da Proteção Civil.

O alerta para o abalroamento ferroviário na Linha do Minho na passagem de nível de Lampejão, freguesia de Moledo e Cristelo, em Caminha, foi dado às 14:58, disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo.

Segundo adiantou à agência Lusa o vice-presidente da Câmara de Caminha, Guilherme Lagido, os feridos são "as duas mulheres que seguiam nos lugares da frente do veículo ligeiro, sendo que o rapaz de 12 anos, que seguia no banco traseiro da viatura, foi transportado ao hospital", desconhecendo-se a gravidade dos ferimentos.