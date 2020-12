Actualidade

Os ministros das Finanças da zona euro concordaram hoje com os pareceres da Comissão Europeia sobre os projetos orçamentais dos Estados-membros para 2021, incluindo o Orçamento de Estado português, entretanto aprovado no parlamento.

Na última reunião do ano do Eurogrupo, realizada por videoconferência, os ministros das Finanças adotaram no final uma declaração sobre os projetos orçamentais dos países da zona euro, na qual indicam estar "de acordo com a avaliação da Comissão de que os planos orçamentais estão de uma forma geral em linha com a recomendação de política orçamental" do Conselho.

O Eurogrupo assinala também que, "dada a aplicação da cláusula de salvaguarda do Pacto de Estabilidade e Crescimento", que suspendeu temporariamente as regras orçamentais de modo a permitir aos Estados-membros fazer face à crise da covid-19, "a Comissão avaliou igualmente a natureza temporária das medidas previstas nos Estados-membros", e também neste caso os ministros concordam com a opinião do executivo comunitário de que a generalidade das medidas tem efetivamente um cariz temporário.