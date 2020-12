Actualidade

A Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos (SRCOM) pediu informações sobre o envolvimento de clínicos na investigação sobre revalidação de cartas de condução e remeteu o processo para o Conselho Disciplinar, foi hoje anunciado.

Em comunicado enviado à agência Lusa, a SRCOM refere que face ao processo de investigação liderado pelo Departamento de Investigação Criminal da Polícia Judiciária (PJ) da Guarda, de imediato remeteu o caso "para análise no respetivo órgão disciplinar".

"Os trâmites do processo irão desenrolar-se no Conselho Disciplinar Regional do Centro da Ordem dos Médicos a quem compete analisar e julgar eventuais infrações à deontologia e ao exercício da profissão médica", acrescenta.