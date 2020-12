Actualidade

A fundação do arcebispo sul-africano e Prémio Nobel da Paz, Desmond Tutu, considerou hoje que a falta de "integridade" do Governo sul-africano compromete o projeto de reconciliação nacional pós-apartheid e a reputação global do país.

"O Governo deve redescobrir urgentemente a sua integridade aos olhos do povo, demonstrando vontade e capacidade para lidar com a corrupção, a má administração, a prestação de serviços inadequada e os níveis obscenos de desigualdade social", refere em comunicado a Fundação Desmond & Leah Tutu Legacy.

"Caso contrário, o projeto de reconciliação de longo prazo da África do Sul corre o risco de falhar totalmente, e, com isso, a reputação global do país como um farol de esperança num mundo de divisão", adianta.