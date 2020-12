Actualidade

O Sindicato das Indústrias Transformadoras do Norte (SITE Norte) acusou hoje os responsáveis da fábrica de Lousado, Vila Nova de Famalicão, da multinacional alemã Leica de "atitudes que podem perfeitamente encaixar no crime de assédio moral".

Em comunicado, o sindicato acusa ainda a administração da Leica de levar a cabo uma política de gestão "assente na desvalorização dos salários de trabalhadores qualificados e na discriminação salarial entre trabalhadores".

Joaquim Costa, dirigente do Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras, Energia e Atividades do Ambiente do Norte (SITE Norte) disse à Lusa que as atitudes de alegado assédio moral acontecem "sempre que um trabalhador pretende fazer os seus direitos e procura combater as injustiças de que é alvo, junto do sindicato ou até mesmo junto de outras instâncias".