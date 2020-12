Covid-19

Doze idosos e quatro funcionários do Lar Dona Beatriz, no Porto, receberam teste positivo à covid-19, tendo o espaço sido desinfetado por uma empresa especializada, informou hoje a Administração Regional de Saúde do Norte (ARS-Norte).

Em resposta escrita enviada à agência Lusa, fonte da ARS-Norte confirmou um surto do novo coronavírus no Lar Dona Beatriz, onde foram realizados testes já por duas ocasiões.

Atualmente são 12 os idosos e quatro os funcionários infetados, num universo de 30 utentes e 17 profissionais.