Actualidade

A Concatedral de Miranda do Douro abre, na sexta-feira, uma exposição com "as mais belas" e menos conhecidas peças de pintura, escultura e arte sacra do acervo deste templo quinhentista, anunciou hoje a Direção Regional de Cultura do Norte.

A mostra reúne a parte mais significativa do espólio da antiga Sé Catedral de Miranda do Douro, incluindo o conjunto pictórico conhecido por "Calendário da Sé", de representação dos meses e das suas estações, pintado pelo mestre flamengo Pieter Balten (1527-1584).

"Passados cerca de 240 anos, da transferência da sede da diocese para a cidade de Bragança, a qual ocorreu no último quartel do século XVIII, esta é a primeira vez que um conjunto de obras tão relevante é colocada à fruição do público", indicou a Direção Regional de Cultura do Norte (DRCN), presidida por António Ponte.