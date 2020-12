Actualidade

O Conselho Regional do Norte aprovou hoje a Estratégia de Desenvolvimento "NORTE 2030", para período de programação 2021-2027 das Políticas da União Europeia, que identifica cinco objetivos estratégicos.

A estratégia para período de programação das Políticas da União Europeia para 2021-2027 foi hoje apresentada pelo presidente da CCDR-N, António Cunha, numa reunião com o Conselho Regional do Norte, que se realizou no Centro de Congressos da Alfândega do Porto e que contou, na sessão de encerramento, com a presença do Secretário de Estado Adjunto do Desenvolvimento Regional, Carlos Miguel.

Num documento a que Lusa teve hoje acesso e onde se esquematiza as linhas gerais desta estratégia, a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N) identifica cinco objetivos estratégicos: a intensificação tecnológica; a valorização de ativos e recursos intensivos em território; a melhoria do posicionamento competitivo à escala global (OE3); a Consolidação e sustentabilidade do sistema urbano policêntrico e a promoção da empregabilidade de públicos e territórios-alvo.