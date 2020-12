Actualidade

O secretário de Estado Adjunto do Desenvolvimento Regional, Carlos Miguel, disse hoje que a autonomia das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) não se esgota na eleição dos presidentes, defendendo mais poder financeiro e administrativo para as regiões.

"As CCDR devem ser cada vez o cérebro e ser a voz de cada uma das regiões. A autonomia não se esgota, nem se deve esgotar na eleição do presidente e deverá ser muito mais do que isso se queremos um país diferente, mais coeso e igualitário", defendeu, no Porto, no encerramento da reunião do Conselho Regional do Norte onde foi aprovada a Estratégia de Desenvolvimento "Norte 2030".

Salientando que esta é uma ambição e um anseio do Ministério da Coesão, o governante considera que às CCDR deve ser dada mais autonomia administrativa, financeira e de decisão, um caminho que o Governo, garantiu, está disponível para prosseguir.