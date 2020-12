Actualidade

O FC Porto venceu hoje o Paços de Ferreira, por 2-1, em jogo dos quartos de final da Taça da Liga de futebol, disputado no estádio do Dragão, garantindo o apuramento para a 'final-four' da competição.

No duelo entre equipas da I Liga, o FC Porto adiantou-se no marcador com um golo do defesa francês Malang Sarr, aos 73 minutos, com o colombiano Luis Díaz a ampliar a vantagem, aos 80. O Paços de Ferreira ainda reduziu, aos 82, por Adriano Castanheira.

Com esta vitória, o FC Porto junta-se ao Sporting nas equipas já apuradas para a 'final-four' da competição, este ano num formato reduzido, devido à pandemia de covid-19, que vai decorrer entre 16 e 23 de janeiro, em Leiria.