O Presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, disse hoje que a dissolução do parlamento continua em cima da mesa, quando questionado sobre o assunto.

Umaro Sissoco Embaló vai reunir-se na quinta-feira, em audições separadas, com o presidente do parlamento guineense, Cipriano Cassamá, e com os partidos com representação parlamentar.

O Presidente convocou igualmente para quinta-feira o Conselho de Estado.