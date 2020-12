Actualidade

Uma proposta para aumentar as regalias dos deputados são-tomenses, introduzido no parlamento pela bancada do principal partido no governo, o MLSTP-PSD, está a ser fortemente contestada pela sociedade civil, tendo o partido se demarcado, no entanto, da iniciativa.

O Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe - Partido Social Democrata (MLSTP-PSD) demarcou-se hoje do projeto do seu grupo parlamentar de alteração do Estatuto dos Deputados, que visa aumentar as regalias dos eleitos, nomeadamente subvenções vitalícias.

"Que fique claro que o MLSTP-PSD enquanto partido político nada tem a ver com esta iniciativa. O poder das iniciativas é dos deputados", disse o líder da bancada parlamentar, Danilo Santos.