Actualidade

O presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, admitiu hoje estar a negociar com o Senegal acordos para uma possível partilha de futuras descobertas do petróleo que se acredita existir nas águas fronteiriças dos dois países.

Sissoco Embaló falava esta noite após uma visita a Bissau de dois dias do Presidente do Congo, Denis Sassou Nguesso.

O chefe do Estado guineense dissipou dúvidas que pairavam nos últimos meses, após a imprensa do Senegal ter revelado que Umaro Sissoco Embaló e o seu homólogo senegalês, Macky Sal, estariam a negociar um acordo de partilha do petróleo.