UE/Presidência

Mais de 50 organizações ambientalistas e da sociedade civil europeias pediram hoje ao primeiro-ministro, António Costa, que feche a porta ao lóbi dos combustíveis fósseis durante a presidência portuguesa do Conselho Europeu.

Numa carta aberta subscrita por associações como a ZERO, Transparência e Integridade e Corporate Europe Observatory, pede-se ao Governo português que garanta que a presidência do Conselho Europeu do primeiro semestre de 2021 não sirva para "pôr os interesses das grandes empresas à frente do interesse público".

"A presidência deve comprometer-se a manter ao mínimo absoluto todos os contactos com os lobistas da indústria dos combustíveis fósseis", defendem ainda, considerando "chocante" que o plano de recuperação económica para a crise pós-covid-19 tenha sido "elaborado por um representante" dessa indústria - António Costa Silva, gestor da petrolífera Partex.