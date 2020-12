Actualidade

O Benfica venceu hoje o Vitória de Guimarães no desempate por grandes penalidades (4-1), depois de um empate 1-1 no tempo regulamentar, em jogo dos quartos de final da Taça da Liga de futebol, apurando-se para a 'final-four'.

No estádio da Luz, o Vitória de Guimarães adiantou-se no marcador aos 16 minutos, com um golo de Estupiñán, mas o Benfica conseguiu chegar à igualdade aos 83, por Pizzi, na cobrança de uma grande penalidade, levando a decisão para o desempate nos penáltis, que foi favorável aos 'encarnados'.

Com esta vitória, o Benfica junta-se ao Sporting e FC Porto nas equipas já apuradas para a 'final-four' da competição, este ano num formato reduzido, devido à pandemia de covid-19, que vai decorrer entre 16 e 23 de janeiro, em Leiria.