Actualidade

O defesa do FC Porto Pepe sofreu hoje uma fratura na face no jogo do FC Porto frente ao Paços de Ferreira e vai ser operado na quinta feira, anunciaram os 'dragões'.

"Na sequência de um choque na área pacense, o capitão portista sofreu uma fratura na arcada zigomática, lesão à qual será operado esta quinta-feira", refere o FC Porto em comunicado, que não adianta o tempo de paragem previsto.

O internacional português, que foi substituído aos 79 minutos depois de se ter lesionado, foi transportado desde o Estádio do Dragão até uma unidade hospitalar da cidade do Porto, onde se encontra internado.