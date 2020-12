Covid-19

A Nova Zelândia saiu da recessão ligada à pandemia da covid-19, ao estabelecer um recorde de crescimento trimestral de 14,0% entre julho e setembro, indicaram dados oficiais hoje divulgados.

Este crescimento ocorre após a queda de 11,0% do Produto Interno Bruto (PIB) registada no trimestre precedente, período durante o qual a Nova Zelândia estava em confinamento.

O ministro das Finanças neozelandês, Grant Robertson, declarou que esta recuperação se devia ao êxito do país na luta contra a propagação do novo coronavírus. Com uma população de cinco milhões de habitantes, a Nova Zelândia registou 25 mortos.