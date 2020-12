Covid-19

A Coreia do Sul registou 22 mortes causadas pela covid-19 e 1.014 casos, nas últimas 24 horas, anunciou hoje a agência de prevenção e controlo de doenças sul-coreana.

Pelo segundo dia consecutivo, as autoridades sanitárias do país identificaram mais de mil novas infeções, aumentando os receios de que os contágios com o novo coronavírus SARS-CoV-2 estejam a ficar descontrolados na área metropolitana da capital.

Desde o início da pandemia, o número de óbitos é de 634 e o número de casos é agora de 46.453 no país. Dos 12.209 doentes ativos, 242 encontram-se em estado grave ou crítico.