Covid-19

Macau, China, 17 dez 2020 8Lusa) - O hotel mais emblemático de Macau, Grand Lisboa, anunciou o cancelamento da contagem decrescente de ano novo, numa medida de prevenção contra a covid-19, apesar de o território não registar casos há mais de cinco meses.

Esta decisão, explicou o grupo Sociedade de Jogos de Macau (SJM), fundado pelo magnata do jogo Stanley Ho, foi tomada "de acordo com os esforços de controlo de doenças do Governo da RAEM [Região Administrativa Especial de Macau] para evitar grandes reuniões".

O evento costuma acolher milhares de pessoas e realiza-se no exterior do hotel.