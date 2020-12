Covid-19

As autoridades alemãs registaram 26.923 novas infeções pelo novo coronavírus e o número de mortos contabilizado foi de 698 nas últimas 24 horas, segundo os dados atualizados hoje pelo Instituto Robert Koch (RKI).

O número recorde de novas infeções foi registado na última sexta-feira, com 29.875 casos positivos em 24 horas e na quarta-feira foi contabilizado o recorde diário de mortes, com 952 óbitos.

O número de casos positivos desde o anúncio do primeiro contágio no país, no final de janeiro, é de 1.406.161, com 24.125 mortes, enquanto cerca de 1.047.600 pessoas já foram consideradas curadas, de acordo com os dados do RKI.