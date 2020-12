Covid-19

Uma grande bolha de plástico dentro da qual atores representam é a solução encontrada pelo Leirena Teatro, de Leiria, para manter a atividade e reduzir o perigo de contágio com covid-19 de público e elenco.

Teatro da Bolha é o título do novo projeto que arrancou em dezembro e que, nas duas últimas semanas, tem levado a escolas e jardins infantis do concelho de Leiria a peça "O globo de Sophia", criada a partir da adaptação do conto de Sophia de Mello Breyner, "A noite de Natal".

A ideia surgiu ao encenador Frédéric da Cruz Pires quando as escolas começaram a rejeitar a tradicional peça de Natal que a companhia tinha pensada para esta época do ano.