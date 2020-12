Actualidade

(CORREÇÃO E NOVO TÍTULO) Lisboa, 17 dez 2020 (Lusa) - Um incêndio, que deflagrou na quarta-feira num prédio no concelho da Maia, deixou três pessoas desalojadas e sete foram assistidas, no local, por inalação de fumo, disse hoje à Lusa a PSP do Porto. (NOVA VERSÃO COM CORREÇÃO NO TÍTULO E NO 1.º PARÁGRAFO DA LOCALIZAÇÃO DO INCÊNDIO: NO CONCELHO DA MAIA E NÃO NO PORTO)

A mesma fonte acrescentou que "35 pessoas" foram afetados pelo incêndio, devido à "inalação de monóxido de carbono".

De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto, o incêndio deflagrou no terceiro piso de um edifício com cinco andares em Gueifães, no concelho da Maia.