Covid-19

Os parceiros do Grupo de Apoio Orçamental a Cabo Verde disponibilizaram, excecionalmente devido à pandemia de covid-19, 100 milhões de euros em assistência financeira, alertando para as "ameaças sem precedentes" da pandemia ao progresso social e económico do arquipélago.

Em comunicado a que a Lusa teve hoje acesso, a Missão de Revisão Conjunta do Grupo de Apoio Orçamental (GAO), que decorreu em Cabo Verde de 7 a 11 de dezembro, explica que incidiu a sua avaliação nas respostas sanitárias, económicas e sociais à crise da covid-19 no arquipélago.

"Este ano, num esforço extraordinário para reagir rapidamente à pandemia e apoiar Cabo Verde, os parceiros do GAO aumentaram e anteciparam a sua assistência financeira de 2020 com um montante total (excecional) de 100 milhões de euros", lê-se no comunicado.