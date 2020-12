Covid-19

Paris, 17 dez 2020 (Lusa) - O Presidente francês, Emmanuel Macron, testou positivo para a covid-19, após ter apresentado os "primeiros sintomas da doença", anunciou a presidência, diagnóstico confirmado hoje, um dia depois de uma reunião com o primeiro-ministro português, António Costa.

O Presidente francês "vai continuar a trabalhar" e fará isolamento durante sete dias, refere uma nota do Eliseu, acrescentando que "vai continuar a trabalhar e assegurar as suas atividades à distância.

O diagnóstico de que o Presidente francês está infetado com o novo coronavirus surge um dia depois de uma reunião presencial, em Paris, com o chefe do governo português, António Costa.