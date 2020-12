Actualidade

O músico António Manuel Ribeiro, líder da banda UHF, que fundou em 1978, decidiu partilhar as suas reflexões no livro "De Almada para o Mundo", que é publicado na sexta-feira, com um concerto gravado em CD.

"Este é, claramente, um fruto do período de confinamento", disse António Manuel Ribeiro à agência Lusa.

Em meados de março, em pleno confinamento, devido ao surto pandémico, o músico começou a publicar textos de reflexão na sua página na rede social Facebook.