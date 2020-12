Actualidade

A Toyota Caetano Portugal vai comprar 61,94% do capital social da fabricante e comercializadora de autocarros Caetanobus e 49% da Finlog, que aluga e comercializa automóveis, à Salvador Caetano, num investimento de 39,1 milhões de euros.

Numa nota enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Toyota Caetano Portugal informou que está prevista a aquisição de 12 milhões de ações, no valor nominal de um euro cada, correspondentes a 61,94% do capital social da sociedade Caetanobus - Fabricação de Carroçarias, S.A. à sociedade Salvador Caetano Indústria, SGPS, S.A., pelo preço de 16,32 milhões de euros".

Está também prevista a compra de "7.350 ações de valor nominal de cinco euros cada, correspondentes a 49% do capital social da Finlog - Aluguer e Comércio de Automóveis, S.A. (empresa de prestação de serviços na área de veículos automóveis), à sociedade Salvador Caetano Auto, SGPS, S.A., pelo preço de 22,78 milhões de euros".