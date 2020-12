Covid-19

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, entrou hoje de quarentena preventiva até 24 de dezembro, depois de o Presidente francês, Emmanuel Macron, com quem esteve há dois dias, ter testado positivo à Covid-19.

"Depois da informação fornecida pelo [Palácio do] Eliseu de que o Presidente francês, Emmanuel Macron, deu positivo no teste covid-19, o primeiro-ministro, Pedro Sánchez, irá suspender toda a sua atividade programada para os próximos dias, em conformidade com os protocolos de saúde", segundo comunicado de imprensa do gabinete do chefe do Governo espanhol.

Pedro Sánchez informou o rei, Felipe VI, que estará de quarentena até 24 de dezembro, altura em que terão passado dez dias desde a sua reunião com o Emmanuel Macron em Paris.