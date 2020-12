Covid-19

O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, vai ficar em isolamento profilático após ter estado, na passada segunda-feira, com o Presidente francês, Emmanuel Macron, que testou hoje positivo para a covid-19, informou o porta-voz do responsável belga.

Numa publicação feita hoje na rede social Twitter, minutos depois de ser conhecida a infeção de Emmanuel Macron, o porta-voz de Charles Michel explicou que o presidente do Conselho Europeu "foi informado pelas autoridades francesas de que não é considerado como um contacto próximo", mas, "por uma questão de precaução, entrará em isolamento profilático".

O porta-voz de Charles Michel, Barend Leyts, contextualizou que o responsável belga "deslocou-se a Paris na [passada] segunda-feira para o 60º aniversário da OCDE [Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico] e para uma reunião com Emmanuel Macron no Eliseu".