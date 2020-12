Actualidade

A Associação dos Armadores da Pesca Industrial (ADAPI) alertou que a redução das capturas de pesca, definida hoje pela Comissão Europeia, pode obrigar as embarcações portuguesas a parar durante 2021.

"Nas espécies com valor comercial, as quotas aprovadas por Portugal são manifestamente insuficientes para o esforço de pesca para os casos da pescada, do tamboril, do lagostim, da sarda, do peixe-espada preto e do linguado", disse à agência Lusa Pedro Jorge Silva, presidente da ADAPI.

"Com as quotas aprovadas, podemos não ter quota para pescar o ano todo, o que pode comprometer a atividade das embarcações em 2021", alertou.